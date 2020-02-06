وفاة 38 شخصاً في انهيارات ثلجية بولاية وان شرق تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في ولاية "وان" جنوب شرقي البلاد، إلى 38 شخصاً.



وأضافت في بيان صادر عنها، أن أفاد أرسلت الأربعاء، فريقا للبحث والإنقاذ مكون من 67 خبيراً و11 مركبة لموقع حادث الانهيار الثلجي الثاني الذي وقع في قضاء "بهتشه سراي" في الولاية.



وأشار إلى توجه 75 عنصراً من قوات الجندرما و10 من فرق أفاد مع عربتين من العاصمة أنقرة إلى مكان الحادث للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن انهيارا ثلجيا ثانيا وقع الأربعاء، أثناء عمليات بحث وإنقاذ لعالقين جراء انهيار ثلجي وقع مساء الثلاثاء، في منطقة على الطريق الواصل بين مركز ولاية "وان" وقضاء "بهتشه سراي".