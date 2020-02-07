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الجيش التركي يواصل إرسال التعزيزات إلى نقاطه داخل إدلب

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 07.02.2020 18:18
الجيش التركي يواصل إرسال التعزيزات إلى نقاطه داخل إدلب

أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية، أن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتاد، وصلت قضاء "ريحانلي"، التابع لولاية "هطاي"، جنوبي تركيا.

كما وصلت إلى "ريحانلي"، شاحنات محملة بمدفعيات، ومنها توجهت إلى نقاط المراقبة في إدلب.

وأضاف أن التعزيزات انطلقت من "ريحانلي"، باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

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