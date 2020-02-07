مواطنون أتراك يرسلون مساعدات شتوية لنازحي إدلب

أرسل مواطنون أتراك، الجمعة، في قضاء "غولجوك" بولاية قوجه إيلي (شمال غرب)، مساعدات إنسانية للنازحين في مدينة إدلب السورية.

وأوضح إسماعيل أق أحد القائمين على أعمال التوزيع، أنهم قاموا بجمع تبرعات من فاعلي الخير من المواطنين الأتراك، لتأمين مساعدات شتوية للنازحين السوريين الفارين من هجمات النظام السوري في إدلب.

وأضاف أن المساعدات تضمنت ملابس شتوية وأحذية وبطانيات، تم إرسالها للعاصمة أنقرة لتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية والتي بدورها ستقوم بإرسالها إلى مخيمات النازحين في إدلب.

وأشار أن المساعدات تستهدف 3500 شخصا في مخيمات النازحين، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة والمأساوية التي يعيشها السوريين في المخيمات.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون ثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.