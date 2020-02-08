الأمن التركي يحيد إرهابيا مدرجا على القائمة الرمادية في عملية أمنية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد الإرهابي عمر أوران، المدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين، في ولاية أرضروم شرقي البلاد.

وقالت الداخلية في بيان، إن مديرية الأمن في أرضروم، نفذت عملية بالتنسيق مع قوات الدرك، أسفرت عن تحييد الإرهابي أوران.

ولفتت إلى أن السلطات كانت رصدت مكافأة بقيمة 500 ألف ليرة تركية (نحو 90 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنه.

وشدد البيان على استمرار العمليات الأمنية في تلك المنطقة.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية، هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وتحوي القوائم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات، بسبب انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين مثل منظمة "غولن" الإرهابية.