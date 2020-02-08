الجيش التركي يعزز كل واحدة من نقاطه الـ12 في إدلب بكتيبة عسكرية كاملة

أرسل الجيش التركي كتيبة جنود لكل واحدة من نقاطه الاثنتي عشرة المنتشرة في محافظة إدلب السورية، بحسب ما أفادت مصادر خاصة مطلعة على التحركات لـ"ديلي صباح"، اليوم السبت.

وواظبت تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية على إرسال تعزيزات وقوافل عسكرية ضخمة إلى نقاطها المتمركزة في منطقة خفض التصعيد داخل سوريا، وتزايدت وتيرتها بعد عدوان النظام السوري الأخير على الجنود الأتراك في إدلب.

ووصلت مساء اليوم إلى ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، السبت، قافلة من العربات تحمل على متنها تعزيزات عسكرية جديدة للقوات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وتشمل التعزيزات العسكرية الجديدة، بحسب وكالة الأناضول، ناقلات جنود مدرعة، إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية المختلفة.