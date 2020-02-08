وزارة الدفاع التركية: نرد على استفزازات إرهابيي "ي ب ك" بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قواتها العاملة في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، تقوم بالرد اللازم على الاستفزازات المتواصلة لإرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وقالت الوزارة في بيان، إن التنظيم الإرهابي يواصل انتشاره في المناطق الواقعة شرق وغرب منطقة عملية "نبع السلام"، رغم التفاهم المبرم مع روسيا حول انسحابهم.

وأشارت أن الإرهابيين مستمرون في استفزازاتهم عبر إطلاق النار من تلك المناطق، نحو القوات العاملة في منطقة "نبع السلام"، وأكدت أنه يتم الرد اللازم .

كما أعلنت الوزارة في بيان آخر، استسلام 5 من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" ممن فروا من شمال سوريا.

وأضافت أن الإرهابيين الخمسة سلموا أنفسهم للقوات الأمنية في كل من المخافر الحدودية في نصيبين بولاية ماردين، وسوروج في ولاية شانلي أورفة، جنوب شرق تركيا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.