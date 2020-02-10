الدفاع التركية: قصفنا 115 هدفاً للنظام رداً على استشهاد جنودنا ونواصل الرد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أنها حيدت قرابة 100 عنصر من قوات نظام الأسد، في ردها المتواصل على اعتداء نفذته الأخيرة أدى إلى استشهاد 6 جنود أتراك في قصف للنظام على مطار تفتناز شرقي إدلب.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "تم الرد بالمثل فوراً على استشهاد جنودنا بإدلب في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس".

وأضافت الوزارة أن القوات التركية في المنطقة قصفت 115 هدفاً للنظام السوري، وبحسب المعلومات الأولية، فقد نتج عن القصف تحييد 101 من عناصر قوات النظام، فيما تم تدمير 3 دبابات ومدفعيتين وإعطاب مروحية.

وأوضحت أن الرد على استشهاد الجنود الأتراك بقصف أهداف للنظام السوري لا يزال متواصلاً حتى الآن.