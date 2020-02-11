أردوغان يزور باكستان الخميس برفقة وفد كبير من رجال الأعمال

قال سفير تركيا لدى إسلام أباد، إحسان مصطفى يورداقول، إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى باكستان ستشهد مباحثات حول العديد من الملفات والقضايا، أبرزها التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة الأناضول، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى إسلام أباد، المقررة في 13 فبراير/شباط الجاري.

وأوضح يورداقول أن الزيارة التي يرافق فيها الرئيس قرابة 70 رجل أعمال أتراك، ستستغرق يومين وتشهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات عدة، وعلى رأسها التجارة.

وأشار أن آخر زيارة قام بها الرئيس أردوغان إلى باكستان كانت عام 2017، مبيناً أن الزيارة المرتقبة ستكون خطوة تاريخية من حيث علاقات البلدين.

وأفاد أن الزيارة ستشهد أيضاً توقيع وثيقة الإطار الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، التي ستحدد خارطة طريق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتطرق إلى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وباكستان، مبيناً أنها آلية تقوم على اجتماع مشترك بين مجلس وزراء البلدين، وتناقش مختلف أبعاد العلاقات الثنائية، وتضم في بنيتها 6 مجموعات عمل.

وفيما يخص مساعي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لضم تركيا إلى مشروع الممر الاقتصادي المشترك CPEC بين باكستان والصين، قال "يورداقول" إن أنقرة مهتمة بالمشروع، وتسعى لتعزيز تواجد المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك في المناطق الحرة بالمنطقة.

يشار أن أردوغان زار باكستان 9 مرات خلال توليه منصب رئيس الوزراء ورئيس البلاد، وألقى في برلمانها 3 كلمات في الأعوام 2009 و2012 و2016.