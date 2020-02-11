الدفاع التركية تكشف حصيلة خسائر قوات النظام السوري في إدلب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، حصيلة خسائر قوات الأسد في منطقة إدلب، خلال المعارك التي جرت اليوم في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها علمت بتحييد 51 عنصر من قوات الأسد، وتدمير دبابتين ومنصة مضاد طيران، ومستودع ذخيرة.

وأضاف البيان أنه تمت السيطرة أيضاً على دبابة تابعة لقوات الأسد.

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضافت "قواتنا قصفت 115 هدفا للنظام السوري حتى الآن، ما أسفر عن تحييد 101 من عناصره، رداً على استهدافها قافلة تعزيزات تركية كانت متجهة لإدلب".

وأضاف البيان، أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.