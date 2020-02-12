سفارة موسكو في أنقرة تعرّض بالنفاق الأمريكي تجاه تركيا وتتجاهل النفاق الروسي

نشرت السفارة الروسية في تركيا على حسابها في تويتر تغريدة قالت فيها "ندع تقدير الموقف لكم"، مرفقة معها صورتين تشيران إلى تناقض الولايات المتحدة في علاقتها مع تركيا، حيث تدعم تنظيم "ي ب ك" الإرهابي من جهة، بينما تعلن دعمها لحق تركيا بالدفاع عن نفسها في وجه هجمات النظام السوري الأخيرة ضد جنودها في إدلب.

وأثار هذا التلميح الروسي حول "النفاق الأمريكي" سخرية المغردين الأتراك، حيث لا تصنف روسيا نفسها تنظيم "ي ب ك"، ولا حتى المنظمة الأم "بي كا كا" في قوائم الإرهاب، ما يجعلها في نظر المواطنين الأتراك لا تقل تناقضاً ونفاقاً عن الولايات المتحدة.

وفي إحدى الصورتين، يظهر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع تعليق يقول: "نقف بجانب حليفتنا في الناتو تركيا التي فقدت جنودها في هذا الهجوم"، في إشارة إلى تضامن واشنطن مع أنقرة إثر هجوم إدلب الأول الذي أدى إلى استشهاد 8 جنود أتراك.

أما الصورة الأخرى، فهي عبارة عن إنفوغراف لوكالة الأناضول، يعرض لكمية ونوعية الأسلحة التي تزود بها واشنطن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا، وطلب البنتاغون ميزانية خاصة من الكونغرس لإنشاء وحدات عسكرية من عناصر التنظيم.

وعلق مغردون أتراك على تغريدة السفارة الروسية معبرين عن سخريتهم من المفارقة التي تتمثل بأن روسيا لا تصنف منظمة بي كا كا وفروعها كمنظمات إرهابية، كما أنها افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في موسكوا عام 2016.

فيما شارك مغردون آخرون صوراً توثق العلاقة الوثيقة التي تربط المنظمة الإرهابية بروسيا واللقاءات التي أجريت بين الجانبين على أعلى المستويات، وعلق أحدهم على تلك الصور بالقول: "ندع تقدير الموقف لكم".