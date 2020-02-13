أردوغان يتوجه لباكستان للمشاركة في أعمال مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوجه لباكستان، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستمر يومين؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن الاجتماع سينعقد بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد، بزعامة أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ومشاركة الوزراء المعنيين.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أبعادها، والخطوات اللازم اتخاذها من أجل تعزيز التعاون الثنائي بينهما، وفق البيان.

وأوضح البيان أنه بمناسبة اجتماع التعاون الاستراتيجي، سيتم توقيع اتفاقيات مختلفة من شأنها الإسهام في تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، هذا إلى جانب عقد منتدى الأعمال التركي الباكستاني.

ومن المنتظر كذلك أن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الباكستاني عارف علوي؛ لبحث العلاقات الثنائية، وعدد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما سيقوم الرئيس أردوغان بإلقاء كلمة له أمام جلسة مشتركة لأعضاء المجلسين الوطني والشيوخ الباكستانيين.