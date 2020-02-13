استسلام 3 إرهابيين من "بي كا كا/ي ب ك" جنوب شرق تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تسليم 3 إرهابيين من "بي كا كا/ي ب ك" أنفسهم لقوات الأمن، في ولايتي شانلي أورفة و شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "وتيرة الانشقاقات في صفوف التنظيم الإرهابي متواصلة، جراء العمليات الناجحة لقوات الأمن ضده".

وأضاف البيان أن 3 إرهابيين فروا من سوريا وشمالي العراق وسلموا أنفسهم لقوات الأمن في المخافر الحدودية بولايتي شانلي أورفة و شرناق جنوب شرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.