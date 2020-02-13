الخطوط الجوية التركية ترسل مساعدات إنسانية وطبية إلى الصين

أرسلت "توركيش كارغو" التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية إلى الصين.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للخطوط التركية، الأربعاء، إن طائرة شحن من طراز بوينغ 777، سعتها 120 طن، أقلعت من مطار أتاتورك في إسطنبول، متجهة نحو مدينة غوانزو الصينية، بسبب إعلان حالة الطوارئ في البلاد مع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الطائرة نقلت مساعدات إنسانية وأدوات طبية متنوعة، مثل الأدوية، وأقنعة التنفس، وقفازات طبية، ومواد تعقيم.

ولفتت إلى أن القنصل التركي في غوانزو، محمد قورتولوش أيكان، وعدد من المسؤولين الصينيين ساهموا في تجهيز طائرة المساعدات الإنسانية والطبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى ألف و114، والمصابين إلى 44 ألفا و653 شخصا.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ 97 حالة وفاة.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما سجلت عدد الوفيات من فيروس كورونا ألف و17 شخصا خلال شهر واحد.

وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.