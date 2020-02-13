رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الروسي هاتفياً ملف إدلب

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار غولر، الخميس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، التطورات في إدلب السورية وقضايا راهنة تهم البلدين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، أن مباحثات الجانبين جاءت خلال اتصال هاتفي بينهما.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وتقدمت قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، في أجزاء واسعة من المنطقة، وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع.