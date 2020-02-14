وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 63 من عناصر النظام في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 63 من عناصر نظام دمشق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرتها الوزارة، الجمعة، على موقعها في "تويتر" .

وقالت الوزارة "تم تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب، بحسب المعلومات الواردة من مصادر داخل إدلب".

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.