أردوغان يهدد الأسد مجدداً: الانسحاب إلى حدود سوتشي أو نتولى المهمة بأنفسنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن المشكلة في إدلب لن تحل إلا بانسحاب قوات النظام السوري حتى حدود اتفاقية سوتشي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "ما لم يتم حل المشكلة في إدلب لن يتمكن السوريون في بلدنا أو النازحون نحو حدودنا من العودة إلى ديارهم".

وأردف: "سنكون سعداء إذا تمكنا من حل الأمر في إدلب بدعم أصدقائنا لكننا مستعدون لتحقيق المهمة بالطريقة الصعبة إذا اضطررنا إلى ذلك".

واستطرد: "الحل في إدلب يكمن في وقف عدوان النظام وانسحابه إلى حدود الاتفاقيات وإلا فسندفعه إلى ذلك قبل نهاية فبراير".

وتابع: "لا نية لدينا أبدا لاحتلال أو ضم أراض من سوريا بل نسعى للحيلولة دون احتلال وضم أراضيها".

وقال: "النوم في سلام حرام علينا حتى تخليص سوريا من ظلم النظام والمنظمات الإرهابية".

وأكد أن "تركيا تخوض نضالا ستكون له نتائج كبيرة على الأقل كما كان الأمر عند تأسيس الجمهورية" عام 1923.