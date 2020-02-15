الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة لنقاط المراقبة في إدلب

أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول أن حافلات على متنها قوات خاصة وصلت إلى مدينة ريحانلي بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأوضح أن القوات الخاصة استقلت ناقلات جنود مدرعة، بعد وصولهم مباشرة إلى المنطقة الحدودية، متوجهين إلى نقاط المراقبة في إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناء على اتفاق أستانة.