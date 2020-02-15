"الصحة العالمية": النظام الصحي بتركيا متين بما فيه الكفاية لمواجهة "كورونا"

قالت منظمة الصحة العالمية، إن نظام الصحة في تركيا قوي بما فيه الكفاية لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وقال ممثل المنظمة في تركيا، بافيل أورسو، إن الاستثمارات في نظام الصحة والصحة العامة في تركيا قوية بما فيه الكفاية للكشف ومنع تفشي أي وباء، وليس فيروس كورونا فحسب.

وأضاف أن تركيا تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة والمستمرة إذا تم تسجيل أي إصابة بالفيروس.

وأوضح أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء الدول التي تعاني ضعفا في نظام الرعاية الصحية لمواجهة الفيروس، لذا تدعو الدول المتقدمة لدعم تلك الدول.

ولفت إلى أن المنظمة تتابع عن كثب الوضع اليومي للوباء في مدينة "ووهان" الصينية.

وأشار إلى ضرورة عدم تجاهل أو الاستخفاف بفيروس كورونا المعدي، لافتا إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس والوفيات بسببه.

وأكد أن 99 % من الإصابات بالفيروس مازالت محصورة بالصين، مشددا على عدم اكتشاف عقاقير مضادة للفيروس حتى الآن.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان(وسط).