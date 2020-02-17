إرهابيان من "ي ب ك" يفران من شمال سوريا ويسلمان نفسيهما للسلطات التركية

استسلم إرهابيان اثنان من "بي كا كا/ ي ب ك"، لقوات الأمن التركية بعد فرارهما من شمال سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على موقعها في تويتر، الاثنين.

وأوضحت الدفاع التركية أن الانشقاقات عن صفوف التنظيم الإرهابي مستمرة.

وأضافت أن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما لقوات الأمن التركية في مخفري قضاء جوبان باي بولاية كليس وسوروج بولاية شانلي أورفة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.