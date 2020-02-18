مشرف الإعدامات ومسؤول الاستخبارات.. تركيا توقف قيادياً رفيعاً في "داعش"

ألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية بقضاء "إيناغول" التابع لولاية بورصة غربي البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد تمكنت قوات الأمن التركية بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على المواطن السوري (ي، أ، أ) الملقب "أبو تقي الشامي"، والمسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في التنظيم.

وأضافت الوكالة أنه تم توقيف 3 آخرين في العملية الأمنية، يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

وأشارت إلى أن أبو تقي الشامي (50 عاما) كان مسؤولا رفيع المستوى في داعش بمنطقتي الميادين والبوكمال في دير الزور شرقي سوريا، وتم إلقاء القبض عليه في إيناغول حيث يعمل فيها كسباك للغاز الطبيعي بالمنازل.

وبحسب المصادر الأمنية، كان أبو تقي الشامي يشرف على عمليات الإعدام باسم داعش وكان التنظيم ينشر هذه الإعدامات على وسائل التواصل الاجتماعي.