تركيا تستخدم طائرات هليكوبتر محلية الصنع في مكافحة حرائق الغابات

صرح وزير الزراعة والغابات في تركيا، بكر باكديميرلي، يوم الأربعاء أن طائرات الهليكوبتر التركية T70 المصنعة محلياً، سيتم استخدامها لمكافحة حرائق الغابات. وأضاف الوزير أن المروحيات الثلاث من طراز T70 التي طلبتها الوزارة وتنتجها شركة صناعة الطيران التركية "توساش" سيتم تسليمها عام 2021.

ووفقاً للوزير، سيتم استخدام المروحيات لنشر رجال الإطفاء أو معدات إخماد النيران حال اندلاع الحرائق في التضاريس الجغرافية الصعبة التي يتعذر على المركبات الأرضية الوصول إليها، بالإضافة إلى استخدامها في رحلات ليلية للكشف المبكر عن حرائق الغابات.

وفي معرض حديثه عن مزايا الطائرات من دون طيار في اكتشاف ومكافحة حرائق الغابات، قال "بكديميرلي" إن الوزارة تستخدم الطائرات بدون طيار على نطاق واسع لاكتشاف الحرائق قبل خروجها عن السيطرة.

وأضاف: "نحن نستخدم الطائرات بدون طيار لمعرفة مواقع إحداثيات حرائق الغابات وتحديدها بدقة، من أجل إرسال وحدات إطفاء أرضية. والمهمة الثانية للطائرات بدون طيار هي تزويد الوحدات الأرضية بمعلومات عن الحريق أثناء عمليات الإطفاء"، مضيفا أن الوزارة ستباشر استخدام طائرات "أنكا" ANKA بدون طيار محلية الصنع.

وحول استعداد الوزارة لتجربة كل أنواع التقدم التكنولوجي، أضاف "بكديميرلي" أن هناك 750 برج حراسة في جميع أنحاء تركيا، وجميعها مزودة بكاميرات حرارية.

وقال "مع تغير المناخ بتنا نواجه عدداً متزايداً من حرائق الغابات. لذلك نحتاج تجربة كل ما يمكننا من التكنولوجيا الجديدة، ولابد أن نكون منفتحين عليها".

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتحسين قدراتها الجوية في مكافحة الحرائق، بعدما شهدت البلاد سلسلة من حرائق الغابات في منطقتي البحر الأسود وبحر إيجة، حيث ظهرت الحاجة لوجود طائرات لرش المياه من الجو.

هذا وذكرا تقارير الشهر الماضي أن الوزارة على وشك توقيع صفقة مع شركة روسية للحصول على عدة طائرات إطفاء برمائية من طراز Be-200.