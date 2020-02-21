وزارة التعليم التركية تكشف عن برنامج جديد للإرشاد المدرسي الشامل

كشفت وزارة التربية والتعليم الأربعاء عن برنامج إرشاد نفسي وأكاديمي جديد يوشك أن يطبق في المدارس التركية. ويهدف هذا البرنامج الشامل إلى توفير التوجيه والإرشاد للطلاب ابتداءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى سنوات انتهاء الدراسة، في مختلف القضايا، من التخطيط الوظيفي إلى التطور العاطفي.

ومن المقرر أن تضع الوزارة "برنامج الاستشارة الصفي" قيد التطبيق في العام المقبل.

ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى بدء عملية الاستشارة في أبكر وقت ممكن أي في مرحلة رياض الأطفال، وذلك لمساعدة الطلاب خلال كافة مراحل حياتهم المدرسية المختلفة. وسيقدم البرنامج بالتزامن من التقدم العمري للطلاب، إرشادات حول مواضيع مختلفة، تبدأ بمساعدتهم على التكيف مع المدرسة لحديثي العمر، ثم تتطور إلى تعليمهم كيفية التعامل مع مختلف المشاعر الجديدة التي يواجهونها مع تقدمهم في السن.

وفي معرض حديثه إلى وكالة "أناضول" قال "ضياء سلجوق" وزير التعليم التركي، إن البرنامج الإرشادي المؤلف من ثلاثة فروع رئيسية، بدأ يؤتي ثماره بعد سنوات من البحث والتطوير.

ويساعد الفرع الأكاديمي للبرنامج الطلاب على تحقيق النجاح في تعليمهم، ويعينهم على التكيف مع الحياة المدرسية، ويزيد قدرتهم على التعامل مع مسؤولياتهم في المدرسة.

كما يساعد فرع التطوير الوظيفي الطلاب على تقرير مهنهم المستقبلية واختيار المسارات الصحيحة في حياتهم التعليمية لتحقيق نجاحهم المهني. وسيقوم المرشدون المختصون بإبلاغ الطلاب بالأقسام المحتملة في الجامعات والفروع التي يجب عليهم دراستها في المدرسة الثانوية، اعتماداً على الأهداف المهنية لكل طالب.

أما فرع التطوير الاجتماعي-العاطفي للبرنامج، فمن المقرر أن يقدم للطلاب المشورة بشأن مواضيع مثل التكيف الاجتماعي والتعامل مع المشاعر المرافقة لسن البلوغ. كما يساعد الطلاب على تطوير مهارات التواصل وإرشادهم حول كيفية تحسين ثقتهم بأنفسهم.

وأوضح "سلجوق" قائلاً: "سنبدأ في تنفيذ هذا البرنامج في العام الدراسي 2020-2021، الذي سيساعد طلابنا في قضايا متعددة. وسيتلقى طلابنا مع هذا البرنامج المساعدة ليس في حياتهم الأكاديمية فحسب، بل وفي بناء شخصياتهم أيضاً"

وأكد الوزير على زيادة عدد أخصائي الإرشاد والمستشارين التربويين في المدارس، من أجل النهوض بتحقيق كافة فروع البرنامج.