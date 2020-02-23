ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في "وان" التركية إلى 9 قتلى و37 مصاباً

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، ارتفاع عدد وفيات زلزال إيران الذي هزّ ولاية "وان" شرقي تركيا، إلى 9 مواطنين وإصابة 37 آخرين.

وقال قوجة في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن قضاء "باش قلعة" في "وان" تضرر جراء الزلزال، وأسفر عن مصرع وإصابة العدد المذكور.

وأضاف أنه تم ارسال مروحية و25 سيارة إسعاف و13 فريق إنقاذ إلى المنطقة.

وأوضح أن حالة 9 من الجرحى حرجة، فيما حياة بقية الجرحى غير معرضة للخطر جراء الإصابات.

وفي وقت سابق، قال والي "وان"، محمد أمين بيلماز، إن الزلزال أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وصباح الأحد، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 6 كلم، منطقة كوتور التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، غربي إيران.

ولاحقا، أعلنت السلطات الإيرانية، في بيان، أن الزلزال أسفر عن إصابة 25 شخصا، وخلف أضرارا مادية في 43 قرية.