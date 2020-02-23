تركيا تغلق حدودها مع إيران وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا

أغلقت تركيا حدودها مع إيران كإجراء وقائي مع تفشي فيروس كورونا القاتل في الجمهورية الإيرانية.

وذكرت مصادر الأحد أن الحدود في منطقة قابيكوي الواقعة في ولاية وان الشرقية وبوابة إسندري الحدودية في ولاية هكاري قد تم إغلاقهما أمام الزوار من إيران.

وكانت إيران أول دولة في الشرق الأوسط تسجل حالات وفاة بعدوى مؤكدة من فيروس COVID-19، المعروف بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة 8 حالات وإصابة نحو 43 شخصًا حتى الآن.

وقامت سلطات ولاية في وان التركية، وهي مقصد شهير للسياح الإيرانيين في شرق تركيا، بتركيب كاميرات حرارية عند معبر كابيكوي الحدودي يوم أمس الخميس، في حين صدرت أوامر لضباط الحدود بارتداء معدات واقية.

وجاءت الإجراءات وسط تدفق السياح الإيرانيين إلى ولاية وان، التي تمتلك أطول حدود مشتركة لتركيا مع إيران، قبل عطلة عيد النوروز الشهر المقبل.

اتخذت أنقرة احتياطات عديدة ونجحت في إجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز الفيروس القاتل، الذي أودى بحياة أكثر من 2444 شخصًا في الصين وحدها.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عادل عبد المهدي أنها حظرت دخول جميع القادمين من إيران بسبب المخاوف من انتشار الفيروس.