مقتل 7 مواطنين أتراك إثر زلزال ضرب ولاية "وان" التركية الحدودية مع إيران

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو اليوم الأحد وفاة سبعة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين في زلزال بلغت قوته 5.7 درجات ضرب منطقة الحدود التركية الإيرانية.

وبلغ عمق الزلزال 5 كيلومترات (3.1 ميل)، وفقا لهيئة رصد الزلازل.

وأشار صويلو إلى أنه تم إرسال فرق هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إلى القرى التي ضربها الزلزال في ولاية "وان" لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

معظم المنازل في القرى التي ضربها الزلزال مبنية من الطين.

وقال مختار قرية "غالانلار" فرحات طولان لمحطة تلفزيون إن تي في إنه تم تدمير أكثر من نصف المنازل البالغ عددها 80 منزلاً في القرية بعد الزلزال.