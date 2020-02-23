وزير الصحة التركي يعلن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتاً بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل مؤقت، لمنع انتقال فيروس "كورونا" الجديد إلى تركيا.

وأضاف قوجة، في تصريح صحفي، أن تركيا قررت توقيفا مؤقتا من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية (القادمة من إيران) اعتبارا من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ).

وأشار إلى أن السلطات منعت دخول 8 مواطنين إيرانيين إلى تركيا السبت والجمعة الماضيين، بسبب وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، توفي 8 أشخاص جراء فيروس كورونا، فيما أصيب 43 آخرون.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.