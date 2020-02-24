بمشاركة تركيا.. مناورات بحرية للناتو تنطلق في إيطاليا

يطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات بحرية، اليوم الاثنين، بمشاركة تركية بارزة؛ بهدف تطوير التدريب والتعاون ضد الغواصات المهددة لدول الحلف.

ومن المقرر أن تنطلق مناورات "Dynamic Manta-2020" بالمياه الإقليمية والدولية لجزيرة صقلية الإيطالية، بمشاركة كل من تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتشارك في المناورات، التي تستمر حتى 8 مارس/آذار، غواصات وقطع بحرية وسفن حربية للدول الـ9 المشاركة.

وتهدف المناورات إلى تطوير التعاون في المجال البحري والجوي ضد الغواصات التي تهدد حدود "الناتو".

كما تهدف أيضا إلى تحسين التعاون بين الدول المشاركة وضمان السلامة البحرية، وإجراء تدريبات بحرية مشتركة وتقديم التدريبات العسكرية.

وتشارك القوات البحرية التركية في المناورات بفرقاطتي صالح ريس (TCG Salihreis) وغازي عنتاب (TCG Gaziantep) وغواصة 18 مارس (TCG 18 Mart) وطائرة خفر سواحل (P-235).