تعليق رحلات القطارات بين تركيا وإيران مؤقتاً بسبب فيروس كورونا

أوقفت السلطات التركية رحلات القطارات القادمة والمتجهة إلى إيران في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد الذي ظهر مؤخرا في مدينة قم الإيرانية.

وقالت إدارة السكك الحديدية التركية في بيان، إن كافة الرحلات توقفت اعتبارا من الساعة 17:00 مساء أمس الأحد.

وأوضح البيان أن توقيف الرحلات هو تدبير مؤقت، على غرار إغلاق المعابر الحدودية البرية بين الجانبين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 12، وتشخيص الإصابة بالفيروس لدى 47 شخصا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.