مقتل 6 إرهابيين بينهم قياديان من "ي ب ك" بعملية مشتركة في تل رفعت السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل ستة من منظمة ي ب ك/ بي كا كا، اثنان منهما مسؤولان في المنظمة الإرهابية، وذلك في عملية خاصة استهدفتهم في منطقة تل رفعت شمالي حلب السورية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة التركية، فإن الإرهابيين المذكورين قتلوا في عملية خاصة للجيش بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الوطني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العناصر المقتولين كانوا يعقدون اجتماعاً عندما استهدفتهم العملية.

ويسيطر مسلحو ي ب ك/بي كا كا على تل رفعت ومحيطها، رغم أنهم من المفترض أن يخلوها حسب اتفاق أبرم بين روسيا وتركيا.

وتشن المنظمة الإرهابية بشكل متكرر العديد من الهجمات من منطقة تل رفعت باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري والخاضعة لحماية الجيش التركي، في عفرين وريف حلب الشمالي.

وتقع تل رفعت على بعد 18 كيلومتراً من الحدود التركية ويمر بها الطريق الدولي الواصل بين الحدود ومدينة حلب ثاني كبرى المدن السورية.