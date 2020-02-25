آلاف المتطوعين ينضمون للعمل في وكالة الكوارث التركية

تلقت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الحكومية "آفاد"، خلال الأشهر الثمانية الماضية، الكثير من طلبات الانضمام للعمل التطوعي فيها وصلت إلى 102.000 طلب.

وتنشط الوكالة في مناطق الأزمات والكوارث، كالزلازل والفيضانات والانهيارات الجليدية، التي قد تحدث في فصل الشتاء. وقد أعلنت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية في يونيو الماضي، عن رغبتها في انضمام المزيد من المتطوعين، فتدفق الآلاف رغبة منهم بالمشاركة في الأعمال الإغاثية.

وكانت تركيا التي عانت من عدد من الزلازل القوية منذ عام 1999، أعلنت عام 2019 عام الاستعداد للكوارث. وفي سياق الاستجابة لهذا الإعلان، قامت الوكالة بتطبيق برنامج تطوعي وإنشاء صفحة على موقع الحكومة الإلكترونية، حيث يتم توجيه المتقدمين الذين تم قبولهم إلى موقع إلكتروني يمكنهم من خلاله التعرف على أنشطة المتطوعين.

وتتصدر إسطنبول عدد المتطوعين بحوالي 12.480 متطوعاً، تليها العاصمة أنقرة ومدينة إزمير الغربية ومدينة بورصة الشمالية الغربية ومدينة قوجالي الشمالية الغربية التي شهدت خسائر كبيرة في زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عام 1999.

ويخضع المتطوعون بعد قبولهم، لبرنامج تدريبي شامل جزء منه يتم عبر الإنترنت، وآخر عبر المقابلات والتدريب الميداني. وعند الانتهاء من التدريب، يتم تصنيفهم في ثلاثة برامج منفصلة بناءاً على مهاراتهم. ويهدف برنامج المتطوعين إلى زيادة الوعي بضرورة التأهب للكوارث والاستجابة لها بشكل أفضل بمشاركة الجمهور.