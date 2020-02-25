انطلاق مناورات "الناتو" البحرية في إيطاليا بمشاركة تركية

انطلقت في جزيرة صقلية الإيطالية، مساء الاثنين، مناورات بحرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمشاركة 9 دول بينها تركيا.

وتجري مناورات "Dynamic Manta-2020" في المياه الإقليمية والدولية للجزيرة، وتستمر حتى 8 مارس/ آذار المقبل.

ويشارك في المناورات إلى جانب تركيا، كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال قائد "المجموعة البحرية الدائمة الثانية" للناتو، باولو فانتوني، إن "المناورات تجمع بين عناصر سلاح الجو وسفن وغواصات الحلفاء في تدريبات الحرب تحت البحر وعلى السطح".

من جانبه، ذكر قائد قيادة الغواصات بالحلف، أندرو بورشر، في نفس المؤتمر الصحفي الذي انعقد على متن فرقاطة إيطالية، أنهم رصدوا "حركة كثيفة لغواصات مختلف الدول بالمتوسط خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح بورشر أن "المناورات توفر فرصة جيدة لاختبار قدرة العمل المشترك بين غواصات الحلفاء".

وفي تصريح للأناضول، قال فانتوني إنهم يرغبون في رفع مستوى الاستعداد الحربي عبر التنسيق بين السفن والغواصات، إضافة إلى المروحيات والمقاتلات المتمركزة في البر.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة التركية في المناورات، عبر فرقاطتي صالح ريس (Salihreis) وغازي عنتاب (Gaziantep)، وغواصة (18 مارس) وطائرة خفر سواحل (P-235) .

وتشارك في المناورات، غواصات وقطع بحرية وسفن حربية للدول الـ9.

وتهدف المناورات إلى تطوير التعاون في المجال البحري والجوي ضد الغواصات التي تهدد حدود "الناتو".

كما تهدف أيضا إلى تحسين التعاون بين الدول المشاركة وضمان السلامة البحرية، وإجراء تدريبات بحرية مشتركة وتقديم التدريبات العسكرية.