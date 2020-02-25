بسبب "كورونا".. الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها إلى الصين وإيران مؤقتاً

أعلنت الخطوط الجوية التركية، وقف رحلاتها إلى الصين حتى تاريخ 29 فبراير/ شباط الجاري، وإلغاء رحلاتها إلى جميع مطارات إيران، باستثناء العاصمة طهران لغاية 10 مارس/ آذار القادم.

جاء ذلك، في بيان نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، تضمن معلومات حول القيود التي وضعتها على الرحلات بسبب فيروس "كورونا المستجد".

وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية التركية، تتابع عن كثب التطورات واتخذت التدابير اللازمة فيما يتعلق بالفيروس باعتبارها تعطي دائما الأولوية لأمن السفر.

ودعا البيان المسافرين، إلى اتخاذ التدابير اللازمة بناء على القرارات المتخذة.

وظهر الفيروس الذي أطلق عليه رسميا اسم (كوفيد -19) في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.