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تحييد إرهابي مطلوب على النشرة الحمراء شمالي العراق في عملية خاصة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.02.2020 11:08
آخر تحديث في 25.02.2020 11:10
موقع استهداف الإرهابي يحيى دومان مسؤول بي كا كا في مخمور-كركوك DHA موقع استهداف الإرهابي يحيى دومان مسؤول بي كا كا في مخمور-كركوك (DHA)

تمكن الجيش التركي في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات من تحييد الإرهابي "يحيى دومان" مسؤول منظمة "بي كا كا" في "مخمور- كركوك" بمنطقة سنجار العراقية.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن "دومان" الملقب بـ"صبري توري"، هو من بين الإرهابيين المطلوبين للشرطة الدولية بالنشرة الحمراء.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور انضم إلى "بي كا كا" عام 1993، وشارك في عملياتها بولايتي سيرت، وشرناق جنوب شرقي تركيا.

ووفقًا للمصادر، فإن "دومان" قد أشرف عام 2016 على إدارة هجوم استهدف مخفر ديبكلي في ولاية ماردين التركية.

وكشفت أن العملية المشتركة للجيش والاستخبارات في سنجار أسفرت عن تحييد "دومان" الذي كان يعطي دروسا أيديولوجية وعسكرية بمعسكرات المنظمة.

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