للاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا.. تحويل مسار طائرة قادمة من إيران إلى أنقرة



أفادت مصادر بهيئة الطيران المدني التركية أنه تم تحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من إيران إلى أنقرة بدلاً من إسطنبول بناء على تعليمات من وزارة الصحة إثر الاشتباه في إصابة بعض الركاب بفيروس كورونا المستجد.

والطائرة تقل مواطنين أتراك تم إجلاؤهم من إيران بناء على رغبتهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

والطائرة تقل 132 مسافرًا، بينهم 17 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأجرت فرق طبية تركية فحوصات أولية على المسافرين بإشراف مسؤولين من وزارة الصحة.

وجرى الاشتباه بوضع 17 مسافرًا بسبب ارتفاع حرارتهم فوق المعدل الطبيعي.

وسيتم إرسال الركاب وطاقم الطائرة إلى مستشفى "طاهر براق" حيث سيبقون هناك تحت الملاحظة لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس.

وكانت المستشفى قد جهزت قبل ذلك من أجل المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم من الصين.