وزير الصحة التركي يستقبل السفير الإيراني للتباحث حول مكافحة كورونا

بحث وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاثنين، مع السفير الإيراني في أنقرة التدابير المتخذة بين البلدين لمكافحة فيروس "كورونا".

وقال قوجة في تغريدة على تويتر، إنه استقبل السفير محمد فرازمند، في أنقرة، وأعرب له عن قلقه لتفشي الفيروس في إيران.

وأضاف أن الجانبين استعرضا التدابير التي اتخذها البلدان الجاران فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

والأحد، أعلنت السلطات التركية، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل مؤقت، وتوقيف جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة منها، لمنع انتقال كورونا لأراضيها.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت طهران، ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 12، وتشخيص الإصابة لدى 47.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.