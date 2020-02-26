تركيا توقف جميع الرحلات الجوية بينها وبين إيران حتى إشعار آخر

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني التركية، عن توقيف الرحلات الجوية والشحن الجوي بين تركيا وإيران حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وقال البيان "تم إيقاف الرحلات الجوية والشحن الجوي بين تركيا وإيران حتى إشعار آخر".

تابع "سيتم السماح للطائرات الإيرانية بنقل المسافرين المتجهين من تركيا إلى إيران، دون السماح للأتراك بالسفر إلى إيران".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 4 مصابين بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 وإصابة 139 آخرين في عموم البلاد.

وظهر الفيروس لأول مرة في الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.