وزير الصحة التركي لا يستبعد وصول كورونا إلى بلاده بسبب تفشيه بإيران

لم يستبعد وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، انتقال فيروس كورونا المستجد إلى تركيا، بالنظر إلى تفشيه في الجارة إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده اتخذت كل الإجراءات الوقائية لتخفيف الأضرار.

وقال كوجا، في لقاء متلفز مع وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء: "كلما أخرنا دخول الفيروس إلى بلادنا وأصبح الضرر أقل، كان ذلك إنجازاً بالنسبة لنا".

وأضاف: "من المحتمل أن يصل الفيروس إلى بلادنا، لأنه منتشر بشكل واسع في الجارة إيران".

واستعرض الوزير التركي بعض الإجراءات التي اتخذتها تركيا لمواجهة تهديد "كورونا"، مؤكداً أنهم أنشؤوا مستشفيات ميدانية في المناطق الحدودية لمواجهة تهديد "كورونا".

وأشار إلى أن تركيا تفرض الحجر الصحي 14 يوماً على كل الأجانب القادمين من الصين، وعلى كل من زار مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين، اللتين تشكلان بؤرة انتشار الفيروس في هذا البلد المجاور.

وتعهد بتطبيق الحجر الصحي على جميع الوافدين من إيران أسوة بالصين.

وحول الطائرة التي تقل ركاباً إيرانيين التي جرى تحويل مسارها بالأمس من إسطنبول إلى أنقرة لإخضاع ركابها للحجر الصحي والفحص، قال الوزير كوجا: "يمكنني القول إن نتائج الفحوص على الوافدين من إيران كانت سلبية ولم يُعثر على الفيروس في أي منهم".

وفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان حيث أصاب 80 ألف تقريباً وقتل زهاء 2800.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 اصابة.