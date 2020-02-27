أردوغان يعقد اجتماعًا طارئًا بسبب تطورات الميدان في إدلب

عقد الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعًا طارئًا في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس بعد التطورات التي وقعت في إدلب السورية، حسبما ذكرت مصادر أمنية لصحيفة ديلي صباح.

وحضر جميع الوزراء وكبار المسؤولين في الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، أصدرت مديرية الاتصالات بيانا عن الهجوم التركي ضد قوات نظام بشار الأسد.

وقالت إن القوات التركية حيدت ما لا يقل عن 1709 من جنود نظام الأسد، إضافة إلى تدمير 55 دبابة وثلاث مروحية و 18 عربة مدرعة و 29 مدفعا و 21 مركبة عسكرية وستة مستودعات للذخيرة وسبعة مدافع هاون وأربعة مدافع رشاشة ثقيلة من طراز دشكة.