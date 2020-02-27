أقار: نبذل قصارى جهدنا من أجل إحلال السلام في إدلب في أقرب وقت

صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أن محادثات أنقرة مع الجانب الروسي حول منطقة إدلب السورية، ستتضح نتائجها خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار أمام أعضاء البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، تحدث فيها عن المستجدات في الشمال السوري، وخاصة في إدلب التي تشهد تصعيدا عسكريا من جانب النظام وداعميه.

وقال أقار: "المحادثات مع الوفد الروسي (حول إدلب) وصلت نقطة معينة، وستتضح نتائجها في أي من الساعات أو الأيام المقبلة، وسنحدد موقفنا على أساسها".

وشدد الوزير على أن توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان واضحة بشأن إدلب، قائلا: "القوات المسلحة تبذل جهودا من أجل إحلال السلام في إدلب بأقرب وقت".

وأشار أقار إلى أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الخميس، حول الأوضاع في إدلب.