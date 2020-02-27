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استشهاد 33 جنديا تركيا بغارة جوية في إدلب شمال غرب سوريا

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 27.02.2020 23:52
آخر تحديث في 28.02.2020 04:16
استشهاد 33 جنديا تركيا بغارة جوية في إدلب شمال غرب سوريا

أعلن والي هاطاي التركية رحمي دوغان، الخميس، استشهاد 33 جنديا جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

وأفاد دوغان، في تصريح صحفي، بوجود حالات خطيرة من جنود الجيش التركي نُقلوا من إدلب إلى تركيا عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي.

وقال الوالي في تصريحاته "سبق وأن أعلنت للرأي العام استشهاد 22 جنديًا تركيًا، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، ومن المؤسف أن 11 جنديا من أصحاب هذه الإصابات قد ارتقوا شهداء ليرتفع العدد إلى 33".

وتابع قائلا "وبقية الجرحى وعددهم 32 يواصلون علاجهم بالمستشفيات، ومجددًا أسأل الله تعالى أن يرحم شهدائنا، ويشفي المصابين، ويلهم أهلهم وذويهم، والشعب التركي عامة الصبر والسلوان".

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