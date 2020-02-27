في عملية نوعية.. استعادة آلاف القطع الأثرية من يد المهربين

نجحت السلطات الأمنية في مدينة إسطنبول، الخميس، في ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية في 11 عملية واستعادتها من يد المهربين.

فقد تلقت فرق مكافحة جرائم التهريب لدى مديرية أمن إسطنبول، بلاغاً بوجود شبكة مختصة بتهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد.

وعقب إتمام التحريات اللازمة، أطلقت السلطات 11 عملية أمنية، في الفترة بين 13 يناير/ كانون الثاني-25 فبراير/ شباط 2020، في مناطق مختلفة من إسطنبول.

وأسفرت العمليات عن ضبط 3 آلاف و718 قطعة أثرية.

ومن بين القطع الأثرية التي تم ضبطها عملات نقدية تعود للعصور الرومانية والبيزنطية، ورماح عليها آيات قرآنية، وغيرها من القطع الأثرية والعملات النقدية التي تعود إلى العهود السلجوقية، والعثمانية، والمملوكية.