وصول أول زورق للمهاجرين إلى جزيرة ميديلي اليونانية عقب قرار تركيا فتح الحدود أمامهم

وصل أول زورق للمهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة ميديلي اليونانية، عقب الأنباء التي أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ورسا الزورق المطاطي، الجمعة، وعلى متنه 15 مهاجرا غير نظامي، في ساحل سكالا سيكامينا بجزيرة ميديلي.

ويحمل المهاجرون على الزورق الأول الجنسية الأفغانية بينهم 5 أطفال.

تجدر الإشارة إلى أنّ مخيم موريا في جزيرة ميديلي، يضم نحو 19 ألف لاجئ، بينما يبلغ قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.

وحذرت منظمة أطباء بلاحدود الدولية، من الأخطار البدنية والنفسية، المحدقة بنزلاء مخيم موريا، ودعت اليونان وأوروبا للتحرك فوراً من أجل اللاجئين.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأن تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

يشار أنّ متحدث "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك صرح، فجر الجمعة، أنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي التركية، رحمي دوغان، إن 33 جنديا ارتقوا شهداء إثر هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، الخميس، فضلًا عن 32 مصاباً.