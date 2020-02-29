تركيا تعلن تدمير منشأة أسلحة كيميائية للنظام السوري في حلب

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها دمرت منشأة للأسلحة الكيميائية تابعة للنظام السوري في حلب شمال غرب البلاد، في إطار ردها على ضربات جوية أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 عسكرياً تركياً الخميس.

وليل الجمعة السبت، دمرت القوات التركية "منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كلم جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للنظام"، كما أعلن مسؤول تركي كبير رفض الكشف عن هويته لصحافيين.

وكانت وزارة الدفاع التركية ذكرت الجمعة أنها قامت بتحييد 56 جندياً من قوات النظام، إضافة إلى تدمير ثماني دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس مدافع هاوتزر وقاذفات صاروخية.

وفي وقت لاحق لتلك الضربات، ذكرت تقارير أن الجيش التركي أغار بطائرات مسيرة مسلحة، محلية الصنع، على مقر يضم قوات الأسد ومليشيات حزب الله في حلب، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وتحييد ضباط وقياديين.