تركيا تعلن إسقاط طائرتي "سو-24" لقوات الأسد في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرتين حربيتين تابعتين للنظام السوري في إدلب، وتدمير 3 منظومات للدفاع الجوي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرتي النظام من طراز "سو-24"، وتم إسقاطهما من قبل القوات التركية عندما حاولتا مهاجمة الطائرات التركية.

وأضاف البيان أن القوات التركية قامت أيضاً بتدمير 3 منظومات للدفاع الجوي تابعة للنظام السوري، مشيراً إلى أن أحدها كان مسؤولاً عن إسقاط الطائرة المسيرة التركية في وقت سابق اليوم.

وكان النظام السوري قد اعترف بتحطم طائرتين عسكريتين تابعتين بهد استهدافهما من قبل القوات التركية في إدلب، زاعماً أن الطيارين تمكنوا من النجاة والهبوط بالمظلات.