بعد دكها لقوات الأسد.. الطائرات المسيرة التركية تثير الذعر بين أنصار "بي كا كا" الإرهابية

أثارت الخسائر التي ألحقتها الطائرات المسيرة المسلحة التركية بقوات نظام بشار الأسد، موجة خوف وقلق لدى أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ووفقًا لما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، فإن العمليات التركية أسفرت عن تحييد أكثر من ألفين و100 عنصر من قوات النظام السوري، وتدمير نحو 300 مركبة، بينها 94 دبابة، و37 مدفعا، و28 منصة صاروخية، و17 عربة مدرعة.

كما أدت العمليات العسكرية التركية إلى تدمير الكثير من المواقع مثل مدارج طائرات، ومستودعات ذخيرة، وأنظمة دفاع جوي، وحظائر طائرات، ومنشأة كيميائية عسكرية، بحسب أردوغان.

وتسببت هذه الخسائر التي ألحقها الجيش التركي بقوات نظام الأسد، في حالة خوف وقلق لدى أنصار "بي كا كا" الإرهابية.

وفي هذا الخصوص، أشار الصحفي والباحث الهولندي "فلاديمير فان فيلغينبيرغ" المعروف بكتاباته المناصرة للمنظمة الإرهابية، إلى أن المجال الجوي فوق محافظة إدلب السوري تحت سيطرة روسيا.

وعلى حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيلغينبيرغ عن سبب عدم إيقاف الطائرات المسيرة التركية فوق سماء إدلب.

وعلق أحد أنصار "بي كا كا" على ما نشره الكاتب الهولندي، قائلًا إن هذا الوضع ينطبق أيضًا على ما يسمى منطقة "بي كا كا" في سوريا، فيما كتب أخر: "وأنا أتساءل عن الأمر ذاته".

أما مناصرون أخرون للمنظمة الإرهابية فعلقوا بعبارات من قبيل "كل هذا كذب"، و"هناك أمور غريبة تحدث"، و"حلف شمال الأطلسي هو من قصف وليس تركيا".

والجمعة، نشر مقطع مصور لقصف الجيش التركي منظومة دفاع جوي من طراز " بانتسير-اس1" الروسية، دون تمكن المنظومة من رصد الطائرات المسيرة التركية، حيث يعتقد أن تشويش أنظمة الحرب الالكترونية لتركيا تقف وراء ذلك.