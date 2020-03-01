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وزير الداخلية التركي: 76 ألف مهاجر غادروا أدرنة باتجاه أوروبا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.03.2020 10:43
آخر تحديث في 01.03.2020 13:48
وزير الداخلية التركي: 76 ألف مهاجر غادروا أدرنة باتجاه أوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غرب البلاد باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح الأحد.

وقال صويلو، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "76 ألفا و358 مهاجرا غير نظامي غادروا من أدرنة باتجاه الدول الأوروبية لغاية الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد (06:50 ت.غ).

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعوق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

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