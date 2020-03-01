وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتفقدون القوات المتمركزة على الحدود السورية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة عسكريون رفيعو المستوى القوات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

ورافق أقار في جولته التفقدية، رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائدا القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك أقيوز.

واطلع أقار على آخر المعلومات حول سير عمليات القوات التركية (في سوريا).

وبعدها انتقل أقار وقادة الجيش إلى مقر القيادة التكتيكية في الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العمليات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واطلع قائد الجيش الثاني سنان يايلا، وزير الدفاع التركي على معلومات حول عمليات القصف البري والجوي وأنشطة عناصر المناورة التي جرت خلال اليوم.