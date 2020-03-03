سيناتور مقرب من ترامب: آن الأوان لفرض منطقة حظر جوي فوق إدلب

دعا السيناتور الأمريكي القريب من البيت الأبيض، ليندسي غراهام، إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب السورية، مشيداً بالجهود التي تبذلها تركيا لحماية المدنيين في المحافظة.

وقال غراهام في تغريدة على تويتر: "نقدر بشدة ما تفعله تركيا للوقوف بجانب المواطنين في إدلب"، مضيفاً أن "الأسد وبوتين يتصرفان كمجرمي حرب".

وشدد على أنه "آن الأوان لأن يقوم العالم بما في ذلك الولايات المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق إدلب، قبل أن تتفاقم الأزمة الإنسانية".

وتأتي تصريحات السيناتور الجمهوري المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع زيارة تجريها سفيرة بلاده الدائمة إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على رأس وفد يضم أيضاً المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إلى تركيا، التقى خلالها الوفد الأمريكي عددا من المسؤولين الأتراك، كما أجروا زيارة إلى منطقة الحدود السورية – التركية.