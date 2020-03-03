وزير الدفاع التركي يعلن استشهاد جندي بقصف للنظام في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آقار، استشهاد أحد جنود الجيش في إدلب بقصف للنظام السوري على نقطة تركية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، عقب انتهاء جلسة مغلقة بالبرلمان، حول الهجوم الغادر لقوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب.

وفي معرض رده على سؤال حول أنباء عن تعرض عناصر من الجيش التركي لهجوم، قال أقار: "استشهد أحد جنودنا"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها قامت بتحييد 299 جنديا لقوات الأسد، ودمرت 9 دبابات ومدفعين، و6 منصات إطلاق صواريخ متنوعة، وناقلتي جنود في إدلب.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديًا.