الشعب التركي يعبر بطرق مختلفة عن دعم جيش بلاده فيدرع الربيع

عبر الشعب التركي بكافة أطيافه عن دعمه وتضامنه مع جيش بلاده في عملية "درع الربيع" التي أطلقها ضد قوات نظام بشار الأسد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحظيت عملية "درع الربيع" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية في إدلب، بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع المأساة الإنسانية، بدعم واسع من مختلف شرائح المجتمع داخل وخارج تركيا، وحتى من قبل أحزاب المعارضة.

والاثنين، شهدت جميع المساجد في عموم تركيا، عقب صلاة الفجر، قراءة سورة الفاتحة والدعاء إلى الله، لنصرة الجنود الأتراك المشاركين في العملية بإدلب.

كما حظيت "درع الربيع"، بدعم واسع من قبل مشاهير عالم الفن في تركيا، حيث وجهوا رسائل الدعم والتضامن مع جيش بلادهم.

وعلى الصعيد الرياضي، أدى الرياضيون الأتراك التحية العسكرية في مبارياتهم المختلفة، تعبيراً منهم عن التضامن مع الجيش التركي.

كما تلقى مركز الاتصال الرئاسي، الكثير من الرسائل من قبل المواطنين الأتراك، ممن تقدموا بطلبات للالتحاق بصفوف الجيش التركي، للمشاركة في عملية درع الربيع.

وفي ولاية نوشهير، وسط تركيا، احتشد السكان في مظاهرة توجهت إلى فرع التجنيد في الولاية، مطالبين بالالتحاق في صفوف القوات المسلحة لبلادهم.

وكان الطلاب الأتراك في مختلف ولايات البلاد، من أبرز المتضامنين أيضاً مع الجيش التركي، والمساندين لعملية درع الربيع، كما هو الحال في السكن الجامعي بولايتي قيصري وصقاريا، وأكاديمية الشرطة.

وفي خارج تركيا، نظم عشرات المواطنيين اللبنانيين، الإثنين، مسيرة جابت شوارع محافظة طرابلس شمالي البلاد، تأييدا لعملية "درع الربيع" ونصرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.